Tiger i historisk triumf

For første gang i næsten 11 år kan Tiger Woods kalde sig vinder af en golfmajor.

Søndag tog den 43-årige amerikaner den samlede sejr i US Masters, der bliver spillet på Augusta National Golf Clubs baner i den amerikanske delstat Georgia.

Woods gik fjerde og sidste runde i to slag under par og endte i samlet 13 slag under par, hvilket var et færre end landsmændene Dustin Johnson, Brooks Koepka og Xander Schauffele, der delte andenpladsen.

Det er golfikonets 15. majorsejr i karrieren, hvilket er næstflest nogensinde. Kun legendariske Jack Nicklaus har vundet flere med 18.

Tiger Woods vandt senest en golfmajor i US Open i juni 2008. Det er femte gang, han vinder US Masters og kan iklæde sig den grønne jakke, som sejrherren får.

Ud over en ny jakke får Tiger Woods også en præmiecheck, på hvad der svarer til 13,7 millioner danske kroner.

Undervejs på søndagens runde blev det til seks birdies, men også fire bogeys for Tiger Woods.

Den sidste bogey var på 18. hul, men amerikaneren havde på forhånd en komfortabel føring og havde derfor råd til at miste et slag til de nærmeste konkurrenter.

Med søndagens sejr fuldender amerikaneren et imponerende comeback til toppen af golfverdenen.

Siden Woods senest vandt en majorsejr, har han således været igennem en nedtur i både privatlivet og på golfbanen.

Oveni en skilsmisse er han blandt andet blevet opereret fire gange i ryggen og enkelt gang i knæet som følge af smerter.

Lucas Bjerregaard og Thorbjørn Olesen deltog også i US Masters. De to danskere sluttede begge i samlet fem slag under par, hvilket rakte til en delt 21.-plads.

