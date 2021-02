Tiger sender hilsen efter ulykke

Tiger Woods er 'ved godt mod', efter at han tirsdag gennemgik en lang operation efter en soloulykke i Californien.

Det fremgår af en erklæring på golflegendens Twitter-profil natten til lørdag dansk tid.

- Tiger er blevet flyttet til Cedars-Sinai Medical Center og modtog i morges (fredag, red.) opfølgende behandling for sine skader. Behandlingen har været succesfuld, og han er nu ved at komme sig og er ved godt mod, skriver Tiger Woods' fond TGR Foundation i erklæringen.

- Tiger og hans familie vil gerne takke jer alle for den fantastiske støtte, som familien har modtaget over de seneste dage.

Artiklen fortsætter under billedet

Både Tiger Woods og hans bil var medtaget efter ulykken. Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

45-årige Woods forulykkede i sin bil i en forstad til Los Angeles tirsdag morgen lokal tid og pådrog sig alvorlige skader i det ene ben.

Golfspilleren fik tirsdag aften foretaget en omfattende operation i sit højre ben, hvor han blandt andet fik indsat et marvsøm i skinnebenet.

Derudover blev hans højre fod og ankel stabiliseret med en kombination af skruer og nåle.

Sheriffen i Los Angeles County bekræftede onsdag, at Woods ikke vil blive tiltalt for nogen kriminelle forhold i forbindelse med ulykken, da der efter politiets opfattelse var tale om et uheld.

Tiger Woods anses som en af golfhistoriens allerbedste spillere og er en levende legende i sporten.

Han har vundet alle fire majorturneringer mindst tre gange og er på en delt førsteplads på listen over spillere med flest sejre på PGA-touren.

Grufuld dom: Tiger færdig efter ulykke

Tiger flyttet: - En ære at behandle ham

Tiger Woods slipper for retten