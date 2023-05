Tiger Woods anklaget for seksuel chikane

Den verdenskendte golfspillers ekskæreste anklager ham blandt andet for at ham tvunget hende til at underskrive en fortrolighedsaftale

En ny skod-sag rammer nu den legendariske golfspiller Tiger Woods.

Hans ekskæreste Erica Herman Woods anklager ham nemlig nu for seksuel chikane. Det skete angiveligt, mens hun samtidig var ansat for ham.

Det afslører et nyt retsdokument, som blev indleveret fredag.

Det skriver The Guardian.

Samtidig anklager hun også golfspilleren for at have tvunget hende til at skrive under på en fortrolighedsaftale.

Erica Herman Woods har tidligere arbejdet på Tiger Woods' restaurant 'The Woods Jupiter', og var det også, da de to begyndte at danne par.

Tiger Woods og Erica Herman dannede par mellem 2017 og 2022. Foto: Joe Skipper/Ritzau Scanpix.

Ifølge hende blev hun efterfølgende tvunget til at underskrive fortrolighedsaftale med truslen om, at hun ellers ville miste sit arbejde. Det fremgår i anklagen, der blev præsenteret i retsdokumentet.

I retsdokumentet skriver advokaten yderligere, at 'en chef, der pålægger sin medarbejder andre arbejdsvilkår på grund af deres seksuelle forhold, er seksuel chikane'.

Retsdokumentet hævder også en anden situation. Her skulle Tiger Woods have gennemtænkt en plan for, hvordan han kunne få Herman ud af huset, da de slog op.

'Og da han blev utilfreds med deres seksuelle forhold, narrede han hende til at forlade sit hjem, låste hende ude, tog hendes kontanter, kæledyr og personlige ejendele og forsøgte med stærk arm at få hende til at underskrive en anden fortrolighedsaftale'.

Ifølge retsdokumentet dannede de to par i mere end fem år. Det skete i årene 2017 til 2022.

Tiger Woods var i flere år gift med svenske Elin Nordegren. I 2010 blev det så afsløret, at han havde været hende utro med et antal kvinder. Foto: HANS DERYK/Ritzau Scanpix.

I alt kræver Erica Herman en erstatning på 30 millioner dollars, hvilket svarer til omkring 200 millioner danske kroner.

Det er ikke første gang, at Tiger Woods er i vælten for dårlig opførsel.

I 2009 kom det frem, at golfstjernen havde haft adskille affærer med flere kvinder, mens han var gift.

I 2017 kørte han også galt, mens han var under påvirkelse af smertestille- og sovepiller, hvilket han blev dømt for. Her lød straffen på 50 timers samfundstjeneste og en bøde på 3000 kroner.

