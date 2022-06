Tiger Woods dropper US Open

Kroppen er ikke, hvad den har været.

Og det ved Tiger Woods.

Den 46-årige amerikaner og verdenskendte golfspiller skriver på sin Twitter-profil, at han dropper US Open, som spilles i næste uge.

Årsagen er, at kroppen har brug for en pause.

Artiklen fortsætter under opslaget..

'Jeg meddelte tidligere USGA (arrangørerne, red.), at jeg ikke kommer til at deltage i US Open, da min krop har brug for mere tid til at blive stærkere. Jeg håber at være klar til at spille i Irland og The Open i næste måned', skriver han.

Den tidligere tredobbelte US Open-vinder gjorde i starten af april comeback efter en voldsom bilulykke i 2021.

Woods pådrog sig alvorlige skader i sit ene ben, og i sine optrædener i US Masters og PGA Championship i år var det også tydeligt, at amerikaneren ikke var helt på toppen fysisk.

Artiklen fortsætter under billedet..

Her er bilen, Woods kørte galt i. Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

I sidstnævnte turnering endte Woods med at trække sig efter næstsidste runde.

Woods vandt US Open i 2000, 2002 og 2008 og har i alt 15 majortitler på cv'et.

Thorbjørn Olesen er den eneste danske deltager i dette års US Open, der spilles på The Country Clubs bane i byen Brookline i den amerikanske delstat Massachusetts. Turneringen afvikles fra 16. til 19. juni.

Olesen tog i starten af maj sin første sejr på DP World Tour, der tidligere hed European Tour, i næsten fire år, da han vandt British Masters.