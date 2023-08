Tiger Woods får politisk post

Golfspilleren Tiger Woods har fået en plads i PGA Tours nyligt udvidede politiske panel, hvor han skal være med til at godkende eller afvise fremtidige aftaler med den saudiarabiske investeringsfond Public Investment Fund (PIF), som finansierer LIV Golf.

Det oplyser PGA Tour tirsdag.

- Jeg er beæret over at repræsentere spillerne på PGA Tour, sagde Woods i en pressemeddelelse fra touren.

- Dette er et afgørende punkt for touren, og spillerne vil gøre deres bedste for at sikre, at alle ændringer, der foretages i driften af den, er i bedste interesse for alle touraktører, inklusive fans, sponsorer og spillere.

Efter et par år i åben og hidsig konflikt forhandler PGA Tour, DP World Tour og LIV Golf om et fremtidigt samarbejde og sportens fremtid, og endnu er kun brudstykker og spredte detaljer sluppet ud gennem sprækkerne.

PGA Tour-chef Jay Monahan har sagt, at fremtidige beslutninger i samarbejdet skal godkendes af de seks spillerdirektører, som også skal sidde i panelet.

Det er ud over Tiger Woods blandt andre nordirske Rory McIlroy.

Panelet består af i alt 11 personer, og dermed har spillerne flertal og kan i samarbejde nedlægge veto mod fremtidige beslutninger.

- Spillerne takker kommissær Monahan for at gå med til at adressere vores bekymringer, og vi glæder os til at sidde til bords med ham og træffe de rigtige beslutninger for fremtiden for den sport, som vi alle elsker, siger Tiger Woods.

- Han har min tillid fremover med disse ændringer.

Den amerikanske avis The Washington Post har skrevet, at 41 spillere fra PGA Tour i et fælles brev havde opfordret Jay Monahan til at give Tiger Woods en plads i panelet.