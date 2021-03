Tiger Woods har forladt hospital efter trafikulykke

Den amerikanske golfspiller Tiger Woods er tirsdag blevet udskrevet fra et hospital i Californien, efter at han i februar kom til skade i en bilulykke ved Los Angeles.

- Glad for at kunne oplyse, at jeg er hjemme og fortsætter med at komme mig, skriver Woods i et tweet.

Den 45-årige mangedobbelte majorvinder måtte efter uheldet gennem en flere timer lang og omfattende operation for skader i sit højre ben.

Woods forulykkede i sin bil i en forstad til Los Angeles tidligt om morgenen 23. februar.

Han var alene i køretøjet, da det rullede rundt efter først at have ramt en kantsten og derefter et træ. Redningsmandskab måtte tage værktøj i brug for at få ham fri af den ødelagte bil.

Ifølge politichef i LA County Alex Villanueva var Woods 'meget heldig' at overleve ulykken.

Woods anses som en af golfhistoriens allerbedste spillere og er en levende legende i sporten.

Han har vundet alle fire majorturneringer mindst tre gange og er på en delt førsteplads på listen over spillere med flest sejre på PGA-touren.