Tiger Woods klar til Ryder Cup

Den amerikanske golfstjerne Tiger Woods blev tirsdag tildelt et wildcard til det kommende Ryder Cup, der spilles i Frankrig sidst i september.

Dermed fortsætter Woods et vellykket comeback til golfbanen. I løbet af sommeren har den tidligere verdensetter leveret imponerende præstationer i de to majorturneringer British Open og PGA Championship.

Og nu er han altså blevet udpeget som en af de fire amerikanere, der modtager et wildcard til årets Ryder Cup.

Det er USA's kaptajn, Jim Furyk, der står for at uddele de fire wildcards. Ud over Woods er Phil Mickelson og Bryson DeChambeau også blev valgt.

Det fjerde wildcard uddeles mandag og fuldender holdet på 12 mand.

De otte i forvejen kvalificerede amerikanere er Brooks Koepka, Dustin Johnson, Jordan Spieth, Justin Thomas, Rickie Fowler, Bubba Watson, Webb Simpson og Patrick Reed.

Danske Thomas Bjørn er kaptajn for det europæiske hold.

Her sikrede danske Thorbjørn Olesen sig lige nøjagtig den ottende og sidste sikre plads via den såkaldte World Points List.

Thomas Bjørn uddeler sine fire wildcards onsdag. Her vurderes Henrik Stenson, Ian Poulter og Paul Casey at være nogle af de oplagte valg.

De otte sikre europæere er Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton, Rory McIlroy, Francesco Molinari, Alex Noren, Jon Rahm, Justin Rose og Thorbjørn Olesen.

Thorbjørn Olesen bliver den tredje dansker i historien til at repræsentere Europa ved Ryder Cup. De to andre er Thomas Bjørn og Søren Hansen.

Ryder Cup spilles fra 28. til 30. september.

