Tiger Woods klar til stort comeback

Den amerikanske golfstjerne Tiger Woods er klar til at gribe efter køllerne og deltage ved årets US Masters-turnering, der begynder torsdag.

Det fortæller han på et pressemøde tirsdag eftermiddag dansk tid.

- Som det er lige nu, kommer jeg til at spille med, siger han og tager forbehold for, hvordan hans krop vil reagere de næste par dage.

Den 46-årige amerikaner har ikke deltaget i nogen turneringer, siden han i februar 2021 kom til skade i en bilulykke, der gav hans højre ben omfattende skader.

Woods var indlagt i flere uger og kunne ikke gå i flere måneder efter sin bilulykke. Han har siden hen sagt, at han var heldig at overleve og beholde begge sine ben.

Han regner dog stærkt med, at han efter 14 måneder væk fra golfbanen er klar til at konkurrere igen.

- Min genoptræning har været god. Jeg er meget begejstret over, hvordan jeg er kommet mig, lyder det fra golfspilleren.

Onsdag skal Woods ud og spille ni huller for at teste formen af. Det primære fokus er at se, hvordan kroppen reagerer efter en længere omgang golf.

- Jeg kan slå, som jeg skal. Jeg har ingen bekymringer om, hvad jeg kan golfmæssigt. Udfordringen ligger i at gå, siger han ved pressemødet.

Tiger Woods har vundet US Masters fem gange tidligere i sin karriere. Seneste sejr var i 2019.