Tiger Woods og kæreste sagsøgt for ung mands dødsulykke

Golfspilleren skulle angiveligt være ansvarlig for, at den unge mand drak for meget og døde i en bilulykke

En familie fra Florida begræder tabet af deres 24-årige familiemedlem Nicholas Immesberger.

Den unge mand døde i en bilulykke efter at have drukket for meget og have mistet kontrollen over bilen.

Nu sagsøger familien den kendte golfspiller Tiger Woods og hans kæreste Erica Herman for at være skyld i, at den unge mand havde drukket for meget på aftenen før ulykken.

Det skriver CNN.

Nicholas Immesberger arbejdede som bartender på golfspillerens restaurant Jupiter i Florida,.

Han var lidt mere end 30 kilometer fra restauranten, da han kørte galt.

Søgsmålet anklager parret for at være skyld i dødsfaldet.

Familien mener, at de ansatte på stedet vidste, at den unge mand havde et alkoholproblem, men at ledelsen opfordrer de ansatte til at drikke.

Ifølge søgsmålet skulle Woods og Herman også have kendt til, at Nicholas Immesberger havde et problem med alkohol, men skulle have drukket drinks med den unge bartender et par dage før dødsulykke.

Ingen talsmænd fra Woods er vendt tilbage på CNNs henvendelser om en kommentar til sagen.

Søgsmålet søger erstatning for et ikke-specifikt beløb. Men ifølge TMZ vil familien gerne have stjernen til at betale alt fra medicinske regninger til begravelsesomkostninger samt et beløb, der er tilsvarende skaderne.