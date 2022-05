Tiger Woods sniger sig akkurat videre ved årets anden major

Den amerikanske golflegende Tiger Woods sniger sig akkurat med til finalerunderne af årets anden majorturnering, PGA Championship.

Natten til lørdag dansk tid leverede den 46-årige golfspiller i anden runde en væsentligt bedre præstation end dagen før, da han gik de 18 huller på banen i Tulsa i et slag under par.

Det er nok til at bringe amerikaneren op på en delt 53.-plads, og dermed klarer han akkurat cuttet til weekendens finalerunder.

Det er anden majorturnering i træk, at Woods klarer cuttet, efter at en voldsom trafikulykke i februar 2021 næsten kostede ham det ene ben.

Samlet ligger Tiger Woods tre slag over par, hvilket er 12 slag efter den førende spiller, Will Zalatoris fra USA.

Zalatoris har overtaget førstepladsen fra Rory McIlroy, der i anden runde ikke kunne følge op på sit flotte spil fra dagen før.

Natten til lørdag fuldførte den nordirske stjerne således de 18 huller i et slag over par, hvilket var seks slag dårligere end dagen forinden.

McIlroy ligger nu på en samlet femteplads fem slag efter Zalatoris. Nordireren har vundet PGA Championship to gange tidligere i karrieren, men de sejre ligger helt tilbage i 2012 og 2014.

Det danske golftalent Nicolai Højgaard var også i aktion natten til lørdag. Her skulle han forsøge at revanchere en mindre god første runde i otte slag over par og se, om han kunne snige sig med i finalen.

Og selv om første del af den mission lykkedes, da han gik anden runde i fem slag over par - tre slag bedre end dagen før - så var det langt fra nok til at klare cuttet.

Danskeren må derfor vinke farvel til turneringen på en delt 135.-plads med en samlet score på 13 slag over par.

Det var kun anden gang i 21-årige Højgaards karriere, at han deltog ved en af de såkaldte majors, der er golfsportens største turneringer.