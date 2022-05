Tiger Woods trækker sig fra golfmajor efter skrækrunde

Der var ikke ret meget, der fungerede for golfikonet Tiger Woods, da han lørdag gik tredje runde af majorturneringen PGA Championship.

Woods brugte ni slag mere end banens par på de 18 huller.

Det efterlod amerikaneren i samlet 12 slag over par på en delt sidsteplads blandt de tilbageværende spillere i turneringen, og efterfølgende har Woods besluttet at trække sig.

Det oplyser arrangørerne natten til søndag dansk tid ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den 46-årige golflegende har kæmpet med fysikken, siden en meget voldsom trafikulykke i februar 2021 næsten kostede ham det ene ben.

Umiddelbart efter tredje runde lørdag sagde han da også, at han ikke var sikker på, at han ville stille til start i finalerunden søndag.

- Jeg er øm. Det er et faktum. Nu må jeg arbejde lidt (med kroppen, red.), og så ser vi, hvordan det går, sagde golfstjernen til PGA Tour.

Woods, der fire gange tidligere har vundet PGA Championship, kom ind i en skrækstime midt på runden lørdag.

Fra 6. til 13. hul lavede han seks bogeys og en triple bogey. Inden da var det også blevet til en bogey på andet hul. Woods fik mod slutningen en smule oprejsning med en birdie på 15. hul.

Woods' landsmand Will Zalatoris startede lørdag på førstepladsen i PGA Championship i samlet ni slag under par. Men han måtte afgive topplaceringen til den upåagtede chilener Mito Pereira efter at have gået en runde i tre slag over par.

Pereira, der fredag klarede sig næstbedst af alle i feltet, fortsatte de fine takter lørdag med en runde i et slag under par.

Han fører turneringen med tre slag ned til netop Zalatoris og englænderen Matt Fitzpatrick.

27-årige Mito Pereira har kun deltaget i en major en gang tidligere i 2019, hvor han dog ikke klarede cuttet ved US Open.

Golflegenden Phil Mickelson vandt sidste års udgave af PGA Championship, men deltager ikke i den igangværende, som afvikles på Southern Hills Country Clubs bane i Tulsa i den amerikanske delstat Oklahoma.

Nicolai Højgaard var som eneste dansker på deltagerlisten i PGA Championship, men efter to sløje runder klarede han ikke cuttet fredag.