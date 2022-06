Tilskuer sendt til tælling

En tilskuer blev ramt i hovedet af en vildfaren golfbold under dette års US Open

Der er nok en tilskuer som vågner op med en dundrende hovedpine, efter han blev ramt i hovedet af en vildfaren golfbold under dette års US Open i golf.

Det er ikke første gang, at en tilskuer bliver ramt under en golfturnering, og tilskueren er nok ikke helt utilfreds med det skæve slag.

Bolden kom nemlig fra den amerikanske golflegende Phil Mickelson, som netop havde slået ud fra tredje hul på banen i Massachusetts.

Efter det forfejlede slag var den 52-årige amerikaner ude for at undskylde overfor den uheldige fan, som umiddelbart meldes okay.

Aldrig vundet

US Open er én af de fire store major-turneringer i golf, og det er den eneste, som Phil Mickelson aldrig har vundet.

Det forfejlede slag er efterfølgende blevet et symbol på amerikanerens forfærdelige sæson - og turnering generelt.

Golflegenden endte med at misse cuttet, hvor han sluttede hele 11 slag over par. Det var syv slag for meget, hvis han skulle have spillet finaledage lørdag og søndag.

Phil Mickelson og flere andre store profiler i golfens verden er blevet udelukket af PGA Touren på grund af deres samarbejde med det saudi-støttede LIV Golf.

US Open hører dog ikke under PGA-forbundet, og derfor havde amerikaneren mulighed for at vinde den sidste major, han mangler til samlingen.

Det gik dog ikke denne gang.

Phil Mickelson missede cuttet, og er samtidigt under heftig kritik for sit samarbejde med LIV Golf. Foto: Patrick Smith / Ritzau Scanpix / Getty Images

Hård kritik af Mickelson

Amerikaneren er kommet under heftig kritik, efter han har indgået en aftale med det statsstøttede golfprojekt LIV Golf.

LIV Golf er finansieret af Public Investment Fund, som er ejet af styret i Saudi-Arabien.

Det har fået flere kritikere til at hævde, at spillere som Phil Mickelson og andre involverede i projektet gør sig skyldige i såkaldt sportswashing.

Sportswashing er en metode, hvorpå stater, organisationer, firmaer eller personer forsøger at forbedre deres omdømme og offentlige opfattelse ved at investere i sport.

LIV Golf har planlagt otte turneringer i deres nye serie i år, hvor vinderen af hver turnering får 28 millioner kroner. Sidstepladsen er også sikret en god sum penge, for den giver 830.000 kroner.

Den samlede individuelle vinder af årets turneringer får 210 millioner kroner, mens den sidste turnering er en holdturnering, hvor der konkurreres om 350 millioner kroner.