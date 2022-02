Tilskuere går jubelamok

Amerikaneren Sam Ryder laver hole in one på ikonisk hul

Det er ikke hver dag, man ser et hole in one, så da den amerikanske golfspiller Sam Ryder slog bolden i hul på første slag, gik tilskuerne amok.

Slaget blev efterfulgt af vilde scener, hvor Sam Ryder løfter sin caddie i ren glæde. Bag ham kan man se de mange tusinde tilskuere, som i ren ekstase kaster deres øl ud på golfbanen.

Tilskuernes fejring var da også skyld i, at turneringen blev forsinket, fordi man skulle have ølflasker og -dåser væk fra banen.

Seancen udspillede sig ved hul nummer 16 på TPC Scottsdale, som er et stort golfkompleks i den sydvestlige amerikanske delstat Arizona, hvor der afholdes Phoenix Open.

Hul nummer 16 er ikke et helt almindeligt sted. Det er nemlig kendt som 'the party hole', fordi tilskuerne er så tæt på banen, og atmosfæren er intens. Der kan sidde op til 20.000 mennesker ved netop dette hul. Sam Ryders hole in one var det første i syv år.

Sam Ryder løfter sin caddie i ren ekstase. Screendump: Discovery+

Der var et stort oprydningsarbejde efter den vilde fejring. Foto: Mike Mulholland/Ritzau Scanpix

- Der er intet, der kan sammenlignes med den energi, der er her, sagde han efterfølgende.

32-årige Sam Ryder blev professionel i 2012 og har to professionelle sejre fra henholdsvis 2015 og 2017.