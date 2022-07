Tjener 356 mio. for at stille op - nu er han ved at vinde

Den svenske golfspiller Henrik Stenson har i sin debut på den omstridte LIV Golf taget føringen efter de to første runder af en turnering i New Jersey i USA.

Stenson er ni slag under par før turneringens tredje og afsluttende runde søndag. Dustin Johnson fra USA er tre slag efter på andenpladsen.

Den 46-årige Stenson vandt senest en turnering i 2017 på PGA Tour.

- Det er det bedste, jeg har spillet hele året, sagde Stenson efter fredagens åbningsrunde, som han klarede i 64 slag - syv under banens par, ifølge avisen The Daily Mail.

Svenskeren har ifølge Daily Mail fået knap 49 millioner dollars for bare at slutte sig til LIV Golf, der er økonomisk støttet af den offentlige saudiarabiske investeringsfond. Beløbet svarer til godt 356 millioner kroner.

Læs også: Forhadt koncept vokser sig større og større

Annonce:

Stenson kan stikke yderligere fire millioner dollar i lommen, hvis han formår at forsvare sin førsteplads på sidste runde i New Jersey.

Til gengæld er han blevet frataget rollen som kaptajn for Europas Ryder Cup-hold efter sit skifte til LIV Golf.

Når op på 405 mio. dollars

De to klassiske tours, PGA Tour og DP World Tour (tidligere European Tour), har udelukket spillere, der har vendt dem ryggen til fordel for LIV Golf, der blev lanceret tidligere i år.

Turneringen har været ganske omstridt. Kritikken lyder blandt andet på, at Saudi-Arabien forsøger at 'sportswashe' dets internationale omdømme.

Begrebet dækker over lande, der forsøger at forbedre sit omdømme ved at sponsorere sportsudøvere eller sportshold eller ved at afholde lukrative sportsbegivenheder, på trods af at landene i flere tilfælde overtræder menneskerettighederne.

I år har LIV Golf planlagt otte turneringer med en samlet præmiepulje på 255 millioner dollars.

Annonce:

I 2023 kan de 48 golfspillere, der har tilsluttet sig LIV Golf, deltage i 14 turneringer, hvor man i alt kan vinde 405 millioner dollars ifølge nyhedsbureauet Reuters.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst: