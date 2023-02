To danskere blander sig i top-3 i Thailand Classic

Mulighederne for en dansk golftriumf er absolut til stede inden weekendens finalerunder i Thailand Classic på DP World Tour.

Således ligger to danskere på en delt tredjeplads efter fredagens anden runde i Bangkok.

Christoffer Bring og Thorbjørn Olesen kopierede begge deres første runde ved at bruge 67 slag på de 18 huller.

Det svarer til fem slag under par, og de er begge nu i ti slag under par sammenlagt.

Bring kom frem til resultatet ved at lave fem birdies fredag, mens Olesen kom frem til sin score ved at præstere seks birdies og en bogey.

Den danske duo er tre slag efter den førende spanier, Rafa Cabrera-Bello.

Martin Simonsen lå efter torsdagens runde på en delt førsteplads, men hans spil kørte knap så godt fredag. Efter at have brugt 64 slag torsdag, skulle han fredag bruge 72. Dermed er han i samlet otte slag under par.

Det samme er Nicolai Højgaard, der fredag gik runden i 66 slag, seks under par. For Simonsen og Højgaard rækker det til en placering som delt nummer 15.

I samlet syv slag under par ligger John Axelsen på en delt 20.-plads, mens Niklas Møller er to slag dårligere. Derefter følger Thomas Bjørn og Oliver Hundebøll begge i fire slag under par.

Søren Kjeldsen, Marcus Helligkilde og Jeff Winther missede cuttet til finalerunderne.

Turneringen i Thailand har en samlet præmiesum på to millioner dollar.