To danskere byder sig til i toppen i Andalucia Masters

To danskere er at finde blandt de bedste golfspillere efter første runde af European Tour-turneringen Andalucia Masters.

Således ligger både Joachim B. Hansen og Søren Kjeldsen på en delt fjerdeplads efter runder i 70 slag svarende til et slag under par.

Hansen leverede undervejs fire birdies og tre bogeys, mens Kjeldsen noterede sig to birdies og en bogey.

De er begge tre slag efter den førende franskmand, Julien Guerrier.

På en delt 22.-plads ligger Thorbjørn Olesen i et slag over par, mens Nicolai Højgaard brugte yderligere et slag.

Længere tilbage i stillingen finder man Jeff Winther, Thomas Bjørn og Lucas Bjerregaard.

Turneringen, der slutter på søndag, har en præmiesum på tre millioner euro.

Søren Kjeldsen har leveret det bedste danske resultat i turneringen, da han i 2010 sluttede på en delt andenplads.