To danskere med blandt de bedste

To danske kvinder klarede natten til lørdag cuttet ved den amerikanske golfmajor PGPA Championship, som i disse dage bliver spillet i Springfield i den amerikanske delstat New Jersey.

Nanna Koerstz Madsen klarer det indtil videre bedst og kom igennem dagens anden runde i to slag over par. Efter at have gået den første runde i par befinder hun sig på en delt 29.-plads i turneringen.

Emily Pedersen kom en smule bedre igennem anden runde og gik Baltusrol Golfklubs bane i ét slag over par.

Hun skuffede dog dagen forinden ved at gå banen i tre slag over par og må derfor nu tage sig til gode med en delt 49.-plads i turneringen.

Begge danskere klarede dog cuttet og er derfor med til tredje og fjerde runde, som bliver spillet henholdsvis lørdag og søndag lokal tid i Springfield.