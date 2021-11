Tre dobbeltbogeys forpurrer dansk vinderchance i Dubai

Den danske golfspiller Joachim B. Hansen leverede på størstedelen af søndagens afsluttende runde ved sæsonfinalen på European Tour flot spil.

Desværre for ham smed han hele seks slag på tre dobbeltbogeys undervejs, og det sendte ham ud af duellen om den samlede sejr ved DP World Tour Championship i Dubai.

Han indledte dagen som delt nummer fem med blot tre slag op til føring, men faldt tilbage på en delt niendeplads efter en finalerunde i banens par.

Sejren gik i stedet til amerikaneren Collin Morikawa. Den dobbelte majorvinder sluttede i 17 slag under par. Præcis de seks tabte slag på tre huller bedre end Joachim B. Hansen på 11 under par.

Sejren gav amerikaneren intet mindre end tæt på 20 millioner kroner fra den næsten 60 millioner kroner store præmiepulje.

Rory McIlroy, der var i front efter lørdag, gik en skidt runde og faldt tilbage til en delt sjetteplads.

Bedst placerede dansker blev i stedet Nicolai Højgaard. Han gik sin bedste runde i turneringen søndag, hvor syv birdies og to bogeys sikrede ham en score på fem slag under par for dagen.

En samlet score på 13 slag under par skød ham frem i stillingen, hvor han endte på en delt fjerdeplads. Det sikrede ham godt 2,2 millioner kroner.

Rasmus Højgaard havde sin dårligste dag på kontoret i turneringen. Han brugte et slag mere end banens par til at komme rundt og gled ned på en delt 27.-plads. Jeff Winther var et enkelt slag bedre - både for dagen og samlet.

Det var årets sidste turnering på European Tour, som generelt har været et dansk jubelår.

Joachim B. Hansen vandt for en uge siden AVIV Dubai Championship, mens det også er blevet til triumfer for både Rasmus og Nicolai Højgaard samt Jeff Winther på European Tour. Alle er kommet i andet halvår.