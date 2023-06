Trump hylder LIV Golf: - Fantastiske nyheder

Den tidligere amerikanske præsident er ovenud begejstret for nyheden om, at tre store golf-tours slår sig sammen

Tirsdag fik den internationale golfverden et chok.

PGA Tour og DP World Tour slår sig sammen med den yderst kontroversielle golf-tour LIV Golf om et selskab, der skal pleje fælles kommercielle interesser.

LIV Golf ejes af den statslige, saudiske investeringsfond Public Investment Fund og har lokket adskillige af de største golfstjerner til med eksorbitante pengepræmier.

Det har fået kritikere til at kalde touren for endnu et forsøg på saudisk 'sportswashing'.

Men én, der altid har rost LIV Golf til skyerne, er Donald Trump.

Den tidligere præsident har sågar delt sine golfbaner med LIV Golf og har på den måde ageret vært på touren.

Donald Trump er selv en ivrig hobby-golfspiller og ejer adskillige baner i både USA og Europa. Foto: Jonathan Ernst/Ritzau Scanpix

Og tirsdag kunne Trump ikke få armene ned af begejstring.

'Fantastiske nyheder fra LIV Golf. En stor, smuk og betagende aftale for hele den vidunderlige golfverden. Tillykke til alle!' skrev Donald Trump på sit sociale medie, Truth Social, da sammensmeltningen var en realitet.

Forudså fusionen

Trump er begejstret, men helt overrasket er han nok ikke.

Faktisk forudså den tidligere præsident selv sammensmeltningen mellem PGA og LIV Golf sidste sommer.

'Alle de golfspillere, der forbliver 'loyale' over for den meget illoyale PGA, i alle dens forskellige former, kommer til at betale en stor pris, når den uundgåelige fusion med LIV kommer...' skrev Trump på Truth Social i juli 2022.

Nu er netop dét blevet en realitet.