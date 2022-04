Tung runde sender Højgaard ud af texansk topstrid

Det så ud til at kunne blive til en ny flot slutplacering i en PGA Tour-turnering, men Rasmus Højgaard må kigge langt efter topplaceringerne oven på tredje runde af Valero Texas Open.

Det danske golftalent lå nummer to efter første runde og på en delt 13.-plads efter anden. Men efter lørdagens 18 huller ser det skidt ud.

21-årige Højgaard gik tredje runde i to slag over par og lå - da han var færdig - på en delt 40.-plads i samlet tre slag under par. Der er syv slag op til de fire spillere, som deler førstepladsen.

Højgaard fik hurtigt noget at indhente efter en bogey på første hul. Det lykkedes dog allerede at rette op på det på andet hul med en birdie.

Halvvejs på runden begyndte det så at gå ned ad bakke igen med bogeys på både 9., 11. og 13. hul. En birdie på næstsidste hul fik dog gjort lidt af skaden god igen.

Søndag spilles fjerde og sidste runde af Valero Texas Open, hvor Højgaard får mulighed for at indhente lidt af det tabte.

Han sluttede i sidste weekend på en sjetteplads i Corales Puntacana Championship, som blev spillet i Den Dominikanske Republik og også var en del af PGA Touren.

Højgaards seneste sejr kom på DP World Tour, tidligere kendt som European Tour, hvor han vandt European Masters i Schweiz i august.

Nanna Koerstz Madsen er også i aktion i USA. I LPGA Tour-turneringen The Chevron Championship ligger danskeren på en delt femteplads, efter at hun gik turneringens tredje runde til par.

I marts blev hun den første dansker nogensinde til at vinde en LPGA Tour-turnering, da hun sejrede i Honda LPGA Thailand efter omspil.