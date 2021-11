Tv-vært fyret: Overvejer at lægge sag an

I næsten seks år har Teryn Gregson været ansat hos PGA Touren, men hun skal fremover finde sig et andet sted at arbejde end hos den amerikanske golfgigant.

- Hej alle. Jeg har nogle meget svære nyheder, jeg vil dele. I fredags blev jeg fyret fra PGA Touren, fortæller hun i en video på Instagram.

- Jeg havde brug for religiøse undtagelser fra deres vaccineprotokoller for mundbind og tests, og de ville ikke imødekomme mig på sådan en måde, at jeg ikke behøvede at krænke min religiøse overbevisning.

32-årige Gregson skriver til den video, hun har lagt op, at 'jeg ved, at gud har en plan, og jeg beder til, at min historie vil hjælpe andre, der kæmper med dette'.

Teryn Gregson har ifølge New York Post tidligere fortalt i tv-programmet 'The Steve Deace Show', at hun blev smittet med coronavirus i august, men ikke er vaccineret.

PGA Touren har kommenteret fyringen til magasinet Golfweek.

'PGA Touren har ikke et vaccinemandat til sine ansatte. I september og baseret på vejledning fra medicinske og juridiske rådgivere etablerede PGA Tour yderligere sundheds- og sikkerhedsprotokoller for dem, der vælger at forblive uvaccinerede'.

'Der har været talrige beskeder til medarbejderne om disse specifikke sundheds- og sikkerhedsprotokoller.'

Den fyrede tv-vært og reporter overvejer at lægge sag an mod PGA Touren.