Ubeskrevet dansk golfspiller brager mod toppen

Niklas Nørgaard Møller hører ikke til blandt de mest profilerede danske golfspillere, men efter anden runde af Porsche European Open på DP World Tour er han det bedste bud på en dansk topplacering.

Møller ligger på en delt tredjeplads efter en særdeles stærk afslutning på fredagens 18 huller i Hamburg.

Således lavede han birdies på de tre sidste huller, så han endte dagen i fem slag under par. Dermed gik han endda dagens bedste runde af alle deltagere.

Sammenlagt er Møller i tre slag under par efter en markant svagere åbning torsdag.

Han er tre slag efter den førende englænder, Jordan Smith.

Også Thorbjørn Olesen, Rasmus Højgaard og Jeff Winther befinder sig i top-10 inden de afsluttende runder i weekenden.

De to førstnævnte har præsteret runder i henholdsvis 72 og 71 slag og er dermed sammenlagt et slag under par.

Det rækker til placeringer som delt nummer otte. Winther er i samme position efter runder i 75 og 68 slag.

Joachim B. Hansen, Søren Kjeldsen, Benjamin Poke og Lucas Bjerregaard befinder sig alle i den tunge ende af stillingen.

På kvindernes European Tour ligger Nicole Broch Estrup på en delt sjetteplads i Ladies Italian Open.

Hun er i fem slag under og tre slag fra førstepladsen før de to sidste runder.

Hun gik fredagens 18 huller i seks slag under par, og dermed gik også hun fredagens bedste runde.