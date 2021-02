Uhyggelige detaljer om skræk-skader

Advarsel: Det er ikke for sarte sjæle at læse detaljerne om Tiger Woods operationer efter bilulykken

Harbor-UCLA Medical Center har frigivet detaljer om den operation, som golfstjernen Tiger Woods måtte igennem efter en solobilulykke tirsdag morgen lokal tid syd for Los Angeles.

I høj fart mistede han tilsyneladende herredømmet over lejebilen på vej ned af en stejl vejstrækning, og bilen rullede rundt.

Tiger Woods var bevidsthed, men han kunne ikke komme ud af sin bil ved egen hjælp.

Efter han var befriet fra bilvraget, blev han straks kørt til Harbor-UCLA Medical Center.

Anish Mahajan, der er cheflæge på hospitalet, har udsendt en erklæring, der detaljeret beskriver Tiger Woods' skader.

Der bliver kun nævnt skader på højre ben - men de virker også slemme nok.

- Hr. Woods led betydelige skader i sit højre underben, som blev behandlet akut af ortopædiske traumespecialister.

- Der er et findelt, åbent brud, der påvirker både den øvre og nedre del af skinnebenet og fibula-knoglerne.

- Skinnebenet er stabiliseret ved at sætte en stang ind i skinnebenet, oplyser lægen ifølge TMZ.

Findelt betyder, at knoglerne var i flere stykker, og at brudet var åbent betyder, at knoglerne gik igennem huden. Golfspilleren havde yderligere skader på højre underben.

- Tiger har også lidt alvorlige skader på højre ankel og fod. De er blevet stabiliseret med en kombination af skruer og stifter, oplyser Anish Mahajan.

Den lejede bil fik et ordentlig tryk. Foto: Gene Blevins/Reuters/Ritzua Scanpix

I januar blev Tiger Woods opereret for rygsmerter, og derfor frygtede han et afbud til Masters-turneringen i Georgia.

Der kommer til at gå en rum tid, inden verdens mest vindende golfspiller svinger sine golfkøller igen.

Ifølge TMZ var Tiger Woods forsinket til en golfaftale med den amerikanske fodbold-spiller Drew Brees - det kan være derfor, at han havde for høj fart på den vejstrækning, som ifølge flere lokale har kostet flere menneskeliv.

Tiger Woods' bil kom ud af kontrol, da den ramte midterrabatten på den firesporede vej - og fortsatte ud over på den modsatte vejbane og endte mange meter væk fra vejen i et busch-område.

Vicesheriff Carlos Gonzalez betragter golfspilleren som utrolig heldig - trods de svære skader på benet.

