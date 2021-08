Ujævn finaleweekend forpurrer topresultat

Den danske golfspiller Lucas Bjerregaard fortsatte det ujævne spil fra lørdag og rykkede endnu nogle placeringer tilbage på finalerunden af European Tour-turneringen Hero Open i Skotland.

På den mytiske St. Andrews-bane endte nordjyden på en delt tiendeplads efter en afsluttende runde i ét slag over par.

Han lå i et enkelt slag under par med fire huller tilbage, men en dobbeltbogey på hul 16 kostede nogle placeringer.

Bjerregaard åbnede turneringen fremragende. Første runde gik han i fem slag under par. Da han fredag slog banerekord med 18 huller i hele ti slag under par, gik han i front af turneringen.

Han måtte afgive føringen lørdag efter en lunken runde i ét slag under par.

Muligheden for sejr, eller i hvert fald et topresultat, var stadig til stede inden søndagens afslutning. På fjerdepladsen var der kun to slag op til de førende, men Bjerregaard kom aldrig i nærheden af sejren.

I toppen åbnede Grant Forrest, som lørdag tangerede Bjerregaards banerekord, og James Morrison et hul til den øvrige top.

De to lå begge i 23 slag under par efter 17 huller. Det var tre slag bedre end de nærmeste forfølgere.

Det blev dog ikke til omspil, da Forrest sluttede af med en birdie på sidste hul og snuppede sejren.

Den udløser en præmiecheck på omkring halvanden million danske kroner. Bjerregaard får lidt over 150.000 kroner for sin delte tiendeplads.

Joachim B. Hansen var eneste anden dansker, der klarede cuttet i Skotland. Han sluttede som delt nummer 56.

Nicolai Højgaard, Søren Kjeldsen, Martin Leth Simonsen, Benjamin Poke og Jeff Winther klarede ikke cuttet til finalerunderne.