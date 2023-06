Ulidelig nedtur for superstjernen

Wyndham Clark vandt søndag sin første major, den 123. udgave af US Open, lige for næsen af nordirske Rory McIlroy.

Amerikaneren gik sidste runde i Los Angeles i banens par - 70 - og slutter dermed turneringen med i alt 10 under par.

Det var kun ét slag bedre end Rory McIlroy, der jagtede sin første majortitel i ni år og også gik søndagen i par.

Efter sidste runde indrømmede nordireren, at det efterhånden er blevet udmattende at svare på spørgsmål om sin majortørke.

- På samme tid kommer det til at være rigtig, rigtig rart, når jeg endelig vinder min næste major, sagde han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Wyndham Clarks bedste major-resultat hidtil var ifølge AFP en delt 75.-plads. Og søndagens sejr var særligt betydningsfuld for amerikaneren.

- Jeg følte, at min mor kiggede mig over skulderen i dag, sagde den 29-årige efter runden ifølge nyhedsbureauet AFP med henvisning til sin mor, der døde af kræft, da han gik på universitetet.

Han startede søndagen side om side med Rickie Fowler, der endte med at skuffe fælt.

Wyndham Clark med beviset på sin triumf. Foto: Kiyoshi Mio/USA TODAY Sports/Ritzau Scanpix

Med syv bogeys gik Rickie Fowler runden i 75 slag, fem over par.

Wyndham Clark startede søndagen stærkt og havde efter 14. hul en føring på tre slag.

Men med Wyndham Clarks bogeys på 15. og 16. hul formåede Rory McIlroy alligevel at opretholde presset på amerikaneren.

Verdensranglistens nummer et, Scottie Scheffler, gik også søndagens runde i par og sluttede som nummer tre, to slag bag Rory McIlroy i det samlede resultat.

Den regerende British Open-mester, australske Cameron Smith, tog 4.-pladsen ved at gå søndagens runde i tre slag under par.

Næste chance Rory McIlroy har for at ende sin majortørke er til British Open i juli i Hoylake.

- Jeg kommer tættere på. Før eller siden kommer det til at ske for mig, jo mere jeg formår at komme i de her positioner, sagde han efter afslutningen på US Open ifølge Reuters.