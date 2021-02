Undertøj i fokus: 'Dybt upassende'

Golfspilleren Michelle Wie er blevet rasende på Donald Trumps tidligere advokat Rudy Giuliani.

Det bunder i kommentarer, som Giuliani, der også er tidligere borgmester i New York City, kom med i en podcast med Trumps tidligere toprådgiver Steve Bannon som vært.

I podcasten fortæller Giuliani om engang, hvor han var ude på golfbanen med Wie til et velgørenhedsarrangement.

- Ude på banen er Michelle Wie, og hun er virkelig flot. Og når hun putter, kan man se hendes trusser. Og pressen går amok. De prøver at tage billeder af hendes trusser, siger Rudy Giuliani.

Det kalder Michelle Wie 'dybt upassende' i et tweet, hvor hun dog ikke nævner Giuliani ved navn.

'Det er foruroligende at høre den her højst upassende historie fortalt i en podcast, hvor en offentlig person henviser til mine 'trusser', mens jeg spiller i en velgørenhedsturnering.'

'Det, som den her person glemmer, er, at jeg slog alle mandlige golfspillere og førte mit hold til sejren. Jeg ryster ved tanken om, at han smilede til mig og roste mit spil, mens han objektificerede mig bag min ryg.

Det, vi bør tale om, er, det høje niveau kvinder spiller på. Ikke hvordan vi går klædt eller ser ud.

Nike laver nederdele med SHORTS indbygget af netop den årsag. Så kvinder kan føle sig SELVSIKRE og TILPAS, mens vi spiller den sport, som vi elsker,' skriver Michelle Wie i tweetet.

Den amerikanske golfliga udtrykker støtte til Wie i et tweet, hvor de svarer på Wies opslag.

'Sexisme hører ikke hjemme i golf. Vi vil altid støtte dig.'

Michelle Wie kvalificerede sig allerede som 10-årig til en amatørturnering for kvinder. I 2014 vandt hun US Open, som var hendes femte store golftitel.

Giuliani var toneangivende i valgkampen og gik forrest i støtten af Trumps anklager om valgsvindel. Foto: Anthon Unger

