Ung golfdansker lægger sig i spidsen i Qatar

Nicolai Højgaard fik torsdag en flyvende start på Qatar Masters.

Her gik den kun 18 år gamle golfspiller første runde i European Tour-turneringen i syv slag under par. Det rækker til en førsteplads.

Højgaard lavede hele ni birdies, mens det blev til to bogeys, hvoraf den sidste kom på 18. og sidste hul.

Golfkometen var ikke den eneste dansker, der var godt spillende torsdag. Jeff Winther indtager en delt tredjeplads, efter at have klaret de første 18 huller i fem slag under par.

Benjamin Poke og Nicolai Højgaards tvillingbror, Rasmus, er også med. De ligger efter førsterunde på henholdsvis en delt 16.- og 41.-plads i tre og et slag under par.

Knap så godt gik det for Søren Kjeldsen og Joachim B. Hansen.

Kjeldsen gik første runde i et slag over par og ligger på en delt 81.-plads, mens Hansen endte i to slag over par på en delt 101.-plads.

Qatar Masters er blevet spillet siden 2008. I 2011 vandt Thomas Bjørn turneringen, mens Thorbjørn Olesen i 2016 sluttede på en delt andenplads.