USA trækker fra Europa i Ryder Cup

Det begynder at se svært ud for Europa at holde fast i Ryder Cup-trofæet.

Europæerne startede dagen med at være bagud 2-6 mod USA i den prestigefyldte golfturnering, og efter de fire foursomes lørdag er amerikanerne kommet længere foran.

Nu fører Dustin Johnson, Brooks Koepka og co. med 9-3.

Der dystes om 28 point i Ryder Cup, hvor der i alle formater spilles hulspil. USA skal op på 14,5 for at vinde, mens Europa som forsvarende mester kan nøjes med 14 og uafgjort for at beholde pokalen.

Der resterer 16 golfdueller ved dette års Ryder Cup. Senere lørdag spilles der fire fourballs. Her kæmper USA og Europa ligesom i foursome mod hinanden to mod to.

I foursome har hver duo én bold, som de to spillere skiftes til at slå til. I fourballs kæmper holdene igen mod hinanden to og to, men modsat i foursomes så har hver spiller en bold. Den, der bruger færrest slag, vinder hullet for sit hold.

Den spanske duo med Jon Rahm og Sergio García fulgte op på deres sejr fredag i foursome ved også at vinde lørdag.

Det blev dog - ligesom det var tilfældet fredag - Europas eneste sejr i lørdagens foursomes.

I de tre andre sørgede Dustin Johnson og Collin Morikawa, Justin Thomas og Jordan Spieth samt Xander Schauffele og Patrick Cantlay for amerikanske sejre.

Søndag er der 12 singler på programmet. Her kæmper spillerne mod hinanden en og en.

Ryder Cup afholdes på banen Whistling Straits nær byen Kohler i den amerikanske delstat Wisconsin.

Amerikanske golfprofiler åbner Ryder Cup med føring