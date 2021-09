USA's golfstjerner sikrer rekordsejr over Europa i Ryder Cup

USA vippede søndag Europa af Ryder Cup-tronen.

Det skete, da de amerikanske golfstjerner færdiggjorde arbejdet ved Ryder Cup og sikrede sig en samlet sejr over Europa på 19-9 i den prestigefyldte turnering takket være endnu en række overbevisende præstationer.

Amerikanerne startede søndagen med en komfortabel føring på 11-5 over Europa og skulle derfor blot have 3,5 point i søndagens 12 singler for at sikre den samlede sejr.

Det skete uden ret meget slinger i valsen, og allerede i dagens femte single var sejren en realitet.

Den 24-årige golfkomet Collin Morikawa sikrede trofæet, da han på 17. hul i sin dyst mod en anden ung stjerne, norske Viktor Hovland, blev sikker på som minimum at spille uafgjort. Det betød, at jublen kunne bryde ud blandt de mange amerikanske fans på Whistling Straits-banen i den amerikanske delstat Wisconsin.

Selv efter sejren var i hus fortsatte USA dog dominansen, og i de resterende syv singler blev det til yderligere fire amerikanske sejre mod to til Europa, mens et enkelt opgør mellem Jordan Spieth og Tommy Fleetwood endte uafgjort.

Ryder Cup har været spillet i 94 år. USA's samlede sejr på 19-9 er den største, siden det nuværende turneringsformat blev indført i 1979.

Morikawa har undervejs i Ryder Cup været en af USA's bedste spillere. Hver gang han var på banen fredag og lørdag, vandt han således sine dueller. Alle tre gange med Dustin Johnson som sin makker.

Søndag var han på egen hånd, men det klarede den dobbelte majorvinder altså også uden problemer.

Den amerikanske sejr blev grundlagt fredag og lørdag, hvor de europæiske golfprofiler havde svært ved for alvor at få spillet til at fungere.

Det var mere eller mindre kun den spanske duo med verdensetter Jon Rahm og Sergio García, der afholdt Europa fra at blive helt ydmyget. Rahm og Garcia vandt alle tre gange, de var på banen sammen. De stod dermed for tre af de fem point, Europa startede søndagen med.

Rory McIlroy sørgede for, at Europa kom godt i gang søndag, da han vandt sin single. Men det var svært for europæerne for alvor at bevare håbet. Samtidig med at McIlroy vandt, var de fleste af hans holdkammerater nemlig bagud i de andre singler.

De amerikanske point begyndte da også langsomt at komme på tavlen.

Først vandt Scottie Scheffler over Jon Rahm. Så sikrede Patrick Cantlay et point ved at slå Shane Lowry. Derefter tabte Sergio García til Bryson DeChambeau, og så var USA kun et halvt point fra at sikre den samlede sejr.

Det sørgede Collin Morikawa altså for kom i hus.