USA's kongres indleder undersøgelse af golfsamarbejde

Det kom som et chok for de fleste i golfverdenen, da PGA Tour og DP World Tour for under en uge siden pludselig begravede stridsøksen med den nye og konkurrerende LIV Golf.

Og ikke nok med det. Sammen stiftede de tre tours et fælles selskab, der skal pleje deres fælles kommercielle interesser og 'forene golf på global basis', lød det.

Men nu vil USA's kongres kigge aftalen mellem de tre golfturs efter i sømmene. Ifølge nyhedsbureauet AFP har kongressen mandag indledt en undersøgelse af sagen, og det er især den saudiarabiske involvering i projektet, der skal granskes.

Senator Richard Blumenthal er sat i spidsen undersøgelsen, der skal granske lovligheden af aftalen, hvis konkrete indhold ikke er blevet langt frem. PGA Tour og LIV Golf har fået to uger til at hoste op med diverse dokumenter om aftalen.

Store risici

Det nye golfselskab får en økonomisk indsprøjtning fra Public Investment Fund (PIF), der er den statslige investeringsfond i Saudi-Arabien, og PIF ser ud til at få stor indflydelse i fællesskabet.

- Fremover vil Public Investment Fund have eneret til at investere yderligere i det nye selskab, lød det på PGA Tours hjemmeside.

Men den magt til Saudi-Arabiens statslige fond falder ikke i god jord hos alle i USA.

- Der er store risici forbundet med, at en udenlandsk regering tiltvinger sig kontrol over en værdsat amerikansk institution (PGA Tour, red.), siger Blumenthal ifølge AFP.

En paria i sporten

Senatoren har allerede over for både PGA Tour og LIV Golf understreget, at man ser meget kritisk på, at Saudi-Arabien både i udlandet og hjemme ikke overholder en række menneskerettigheder.

Han har også påpeget over for dem, at Saudi-Arabien bruger investeringerne i sportens verden strategisk i forhold til opnå fordele for landets magthavere.

LIV Golf blev grundlagt i oktober 2021 med saudiarabiske milliarder i ryggen, og lokkede store stjerner væk fra de to gamle tours i USA og Europa. De to tours stemplede øjeblikkeligt LIV Golf som en paria i sporten.

PGA Tour og DP World Tour svarede igen med sanktioner og udelukkelse af spillere, der deltog hos LIV Golf. Den nye tour svarede igen med en række sagsanlæg, men alle sager blev droppet med udmeldingen i sidste uge.