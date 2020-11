Utrolig november: Kurs mod ny triumf

Golfspilleren Emily Kristine Pedersen kan søndag sikre sig et turnerings-hattrick på Ladies European Tour.

Den 24-årige dansker lagde sig lørdag i spidsen for sæsonfinalen Open de España før fjerde runde, der spilles søndag.

Den formstærke dansker har inden for de seneste to uger vundet to turneringer i Saudi-Arabien, og skulle det lykkedes at forsvare føringen, så vil det således være hendes tredje turneringssejr i træk.

Emily Kristine Pedersen har et forspring på et enkelt slag til spanske Nuria Iturrioz, der lå i spidsen, da spillerne gik i gang med lørdagens runde.

Danskeren sluttede lørdagen af med en eagle på 18. hul, hvilket betød, at hun endte med at gå rundt i 68 slag – fire under banens par. Det kunne Nuria Iturrioz ikke matche. Spanieren brugte fire slag mere end Emily Kristine Pedersen.

Det er i denne sæson blevet til tre turneringssejre for danskeren på Ladies European Tour, hvor hun uanset resultatet i Spanien er sikker på at slutte som samlet vinder.

