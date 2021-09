Våbenhvile mellem kæmpe-egoer: Striden skal stoppe

I over to år har Brooks Koepka og Bryson DeChambeau ligget i en tider pinlig konflikt. Denne weekend skal de forsøge at finde sammen for at undgå endnu en Ryder Cup-fadæse mod Europa

Kun to gange i dette årtusinde har USA vundet Ryder Cup, hvilket smerter verdens største golfnation.

For hvordan kan de tabe, når USA som individualister på papiret er langt bedre end deres europæiske modstandere?

Verdensetteren Jon Rahm er ganske vist fra Spanien, men ni af USA’s 12 spillere er i top-11 på verdensranglisten.

Sådan ser billedet ofte ud, men amerikanernes største modstander i mange års udgaver af Ryder Cup findes i deres eget omklædningsrum, hvor egoerne ikke kan samle sig som hold.

Til årets corona-udsatte udgave skal de tackle en personlig strid mellem to af holdets største stjerner.

Siden begyndelsen af 2019 har Bryson DeChambeau og Brooks Koepka skændtes om alt fra langsomt spil til udseende.

Nu skal det være nok!

- Om de begge har gjort det for at maksimere deres internationale profil eller ej; Bryson vil have det til at stoppe. Kom videre. På bundlinjen står to kæmpe egoer, siger Bryson DeChambeaus træner Mike Schy til The Times.

Brooks Koepka og Bryson DeChambeau er ikke fanget på mange billeder sammen. Her er de til turnering i Abu Dhabi i januar 2020. Foto: Andrew Redington/Getty Images

På den ene side står Bryson DeChambeau, som er golfens gale professor. Han har altid prøvet at træne og analysere sig til succes og tog den tilgang til nye højder ved at tage 10-15 kilo muskler på for at kunne slå længere, hvilket sidste år udløste karrierens første major-triumf.

Modstanderen Brooks Koepka er mere reserveret, men ikke bange for at sige sin mening.

- Fans og medier har eskaleret det, og DeChambeau er nærtagende nok til, at det går ham på, når tilskuerne kalder ham 'Brooksie' ude til turneringerne. Koepka er lidt mere cool, når han laver fis og ballade på sociale medier, siger Anders Sigdal, der kommenterer PGA Touren for Golf.tv.

Bryson DeChambeau er en type, som deler vandene. Foto: Patrick Smith/Ritzau Scanpix

- Set udefra er det lidt sjovt, når der er en ‘beef’ mellem dem, så længe det ikke bliver for personligt. Jeg synes, det er meget fedt, at der bliver revet lidt op i den pæne golf, siger kommentatoren.

- DeChambeau deler vandene mere end Koepka. Han er et friskt pust, fordi han har en ny tilgang. Han analyserer sig frem til, at hvis jeg kan slå bolden så meget længere, så kan jeg spille banerne på en anden måde og få en fordel.

- Men det har også vist sig resultatmæssigt, at når det ikke virker, er hans bundniveau for lavt. I ordets bedste forstand er han lidt en særling, men det ville nogen måske også sige om Tiger for 25 år siden.

- Koepka er en lidt mere afslappet fyr. Han har en rigtig smuk kæreste og kan godt lide at vise lidt billeder frem fra poolen. Men også en spiller, der er kommet frem, fordi han er stor og stærk. Han skiller sig ud med de store overarme og er nemmere at kende end en Patrick Cantley, der en lille mus.

Brooks Koepka er også en kontroversiel størrelse. Foto: Kyle Terada/Ritzau Scanpix

- På banen mangler han måske lidt mere personlighed. Han er lidt speciel for nogen og bliver aldrig folkekær som en Phil Mickelson, siger Anders Sigdal, der som hele golfverdenen glæder sig til at følge, hvad der sker i og uden for det amerikanske omklædningsrum denne weekend i Wisconsin.

- Det bliver spændende at se, hvordan de reagerer, for amerikanerne har altid været kendt for ikke have noget sammenhold, mens europæerne har en evne til at stå sammen den uge, siger han.

Ryder Cup En holdturnering i golf mellem USA og Europa, som spilles hvert andet år. Den blev spillet første gang i 1927, men der begyndte først at være reel spænding om resultatet fra 1979, hvor europæiske spillere måtte udtages. Oprindeligt var det kun spillere fra de britiske øer. Formatet er hulspil (man vinder og taber huller) i modsætning til normale turneringer, som er slagspil (hvor alle slag på en runde lægges sammen). Fredag og lørdag spilles foursomes (et par skiftes til at slå til samme bold) og fourballs (et par spiller hver sin bold og vælger bedste score). Søndag spilles 12 singler; en mod en i hulspil. Traditionelt er amerikanerne kæmpefavoritter, men deres individualister har haft det svært med sammentømrede europæiske hold. Siden 1985 har Europa således vundet 12 af 17 udgaver. I 2018 i Paris under Thomas Bjørn ledelse vandt Europa en overbevisende sejr på 17,5-10,5. Uafgjort 14-14 denne weekend på Whistling Straits i Wisconsin vil derfor betyde, at Padraig Harringtons hold beholder trofæet. Tv: Vises på Viaplay, V Sport Golf og TV3 Sport (kun søndag)

Europæerne er endnu en gang kæmpe underdogs før forsvaret af Ryder Cup. Foto: Mike Segar/Ritzau Scanpix

--------- SPLIT ELEMENT ---------

- Alt er fint

Striden er bilagt, og energien skal nu bruges på at slå de succesrige europæere i Ryder Cup.

- Meget af det her på sociale medier er drevet af eksterne faktorer og ikke nødvendigvis os to, sagde Bryson DeChambeau efter ankomsten til Whistling Straits.

- Vi havde et par gode samtaler under Tour Championship-ugen, hvor vi spiste middag sammen, og nu igen denne uge.

- Jeg spiste middag med ham i går, og det var fint. Jeg tror, at noget bevæger her sig fremad, men jeg vil ikke tale mere om det.

Amerikanerens kaptajn Steve Stricker har talt med de to kamphaner på forhånd for at mægle. Men han forventer IKKE at sætte verdensranglisten nummer syv og ti sammen.

På papiret stiller USA - igen - med et stærkere hold end Europa. Foto: Jonathan Ernst/Ritzau Scanpix

Personlig kemi er meget vigtigt i disse matcher.

En berømt fejltagelse kom i 2004, hvor Hal Sutton parrede Tiger Woods og Phil Mickelson. De var dengang toer og firer i verden og ikke kunne udstå hinanden.

Superstjernerne tabte to matcher sammen om fredagen på vej mod et rekordstort nederlag til Europa.

Holdene USA: Daniel Berger (*), Patrick Cantlay, Bryson DeChambeau, Harris English (*), Tony Finau (*), Dustin Johnson, Brooks Koepka, Collin Morikawa, Xander Schauffele (*), Scottie Sheffler (*), Jordan Spieth (*), Justin Thomas Kaptajn: Steve Stricker Europa: Paul Casey, Matt Fitzpatrick, Tommy Fleetwood, Sergio Garcia (*), Tyrell Hatton, Victor Hovland, Shane Lowry (*), Rory McIlroy, Ian Poulter (*), Jon Rahm, Bernd Wiesberger, Lee Westwood Kaptajn: Padraig Harrington (*) Kaptajnens wildcards

Varm op til Ryder Cup: Vanvittig stemning fra 2018

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fejden: De største hits

Januar 2019: Det begyndte med langsomt spil

- Jeg fatter bare ikke, hvordan det kan tage et minut og 20 sekunder at slå til en golfbold; det er ikke svært. Det er altid mellem to køller. Enten misser du langt eller kort, sagde Brooks Koepka under Dubai Dessert Classic.

- Det driver mig til vanvid, især for en 'longhitter', fordi en eller to slår før dig, hvilket giver tid til alle beregninger.

Bryson DeChambeau forsvarede sig med, at han brugte 45 sekunder, men senere på året gik et klip viralt, hvor han brugte tre minutter på et 60-meters slag.

Samme uge gik et klip viralt, hvor DeChambeau brugte to minutter på at læse et put, mens spillemakkerne Justin Thomas og Tommy Fleetwood tydeligt stod og kedede sig.

Januar 2020: Langer ud på sociale medier

Brooks Koepka viser som en række atleter sin nøgne krop i ESPN’s ‘The Body Issue’. På en livestream sviner Bryson DeChambeau rivalens mavemuskler eller mangel på samme.

Svaret kom prompte på Twitter med et billede af Koepkas fire major-trofæer:

- Du har ret DeChambeau, jeg mangler to til en sixpack.

Maj 2021: Ruller øjne for åben skærm

Under PGA Championship går DeChambeau forbi i baggrunden med sine larmende gammeldags metal spikes. Brooks Koepka ruller øjne og går i stå i sit tv-interview.

- Nogle gange ... øh, undskyld, jeg mistede tråden, yeah, ved at høre det bullshit.

Måneden byder på flere sammenstød på sociale medier.

Til quarterbacken Aaron Rodgers skriver Koepka ‘jeg føler med dig’, da NFL-stjernen skal spille i bold med DeChambeau til en opvisningsmatch.

DeChambeau svarer igen med, at han lever uden at betale husleje inde i Koepkas hoved.

Brooks Koepka har aldrig holdt igen, når det gælder kritikken af DeChambeaus analystiske tilgang til golfspillet - og til tider ekstremt langsomme spil på banen. Foto: Patrick Smith/Ritzau Scanpix

Juni 2021: Godt spillet, Brooksie

En gruppe tilskuere bliver smidt ud fra Muirfield for at råbe Bryson DeChambeaus øgenavn, ‘Brooksie’. Koepka tilbyder en kasse øl til alle, der måtte forlade turneringen før tid.

DeChambeau taber omspil om BMW Championship og bander af en fan, der håner ham med kommentaren ‘godt spillet, Brooksie’.