Vandt 800.000: Skår i glæden for danske Emily

Emily Kristine Pedersen vandt i Saudi Arabien og står til at vinde Order of Merit på den europæiske tour. Der dog malurt i bægeret

En nervepirrende og emotionel sidste runde fik en lykkelig afslutning for Emily Kristine Pedersen.

Den 24-årige dansker vandt efter omspil Saudi Ladies International og de 800.000 danske kroner, som medfølger.

Det betyder, at hun nærmest er sikker på at vinde den såkaldte Order of Merit efter en super stærk sæson, hvor hun har samlet næsten dobbelt så mange point som nummer to. Det er første gang siden 2005, at den hæder går til en dansker.

Normalt ville hun have chancen for at rykke op i allerfineste selskab, som er kvinderns PGA-tour i USA, men ikke i coronaramte 2020.

- Det er super ærgerligt, for normalt ville der være en kvalifikation, men den er taget af på grund af corona, og så er listen med spillere blevet frosset et år.

- Det er vildt surt i et år, hvor det er gået så godt, siger Pedersen på en telefonlinje fra Saudi Arabien.

Hun var udskreget som et stort talent, men hun fik et gevaldigt hak i selvtilliden i 2018, hvor hun netop var med i det fineste selskab i USA.

- Jeg havde alt for svært ved at skille golfspilleren Emily fra den almindelige. Jeg slog mig selv for meget i hovedet, når noget ikke gik godt. Nu har jeg arbejdet med en psykolog, og jeg er blevet meget bedre til at håndtere modgang.

I USA følte Pedersen sig styret af golfen, men i dag er hun bedre til at håndtere, hvis det går skidt på banen. Foto: John David Mercer/Ritzau Scanpix

Hun mistede dengang muligheden for at fortsætte på højeste niveau, men hun vil tilbage.

- USA er stadig det helt store mål, selvom det ikke kan blive næste år.

Den store succes i 2020 har også givet lidt mere frirum rent økonomisk, men mange af de indtjente præmiepenge går til at finansiere rejserne og hendes spil. Hun bruger omkring 750.000 til en million på en sæson, fortæller hun.

Hun har desværre ikke haft den store chance for at fejre sin turneringssejr. Dels fordi hun skal videre til næste turnering, og så var det også småt med alkohol i umiddelbar nærhed, da landet jo har skarpe politikker på det område.

Den danske golfspiller er dog glad for sejren.

- Det er da super fedt. Dejligt at kvindegolfen får lidt opmærksomhed, for vi står jo lidt i skyggen af herrerne. Og det er fedt rent personligt at få et skulderklap, siger hun.

