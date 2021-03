Vanvittigt slag på over 300 meter

Den amerikansk golfspiller Bryson DeChambeau lavede et helt vanvittigt drive, der begejstrede de fremmødte fans

Forestil dig, at der ligger tre fodboldbaner i forlængelse af hinanden.

Du slår så en golfkugle fra den ene ende af den første bane helt frem til slutningen af den tredje bane.

Det ville være noget af en præstation, men du ville stadig være overgået minimalt af det, amerikanske Bryson DeChambeau gjorde lørdag i Florida.

Den amerikanske golfspillers første drive gik nemlig lige knap 340 meter på et hul, hvor en stor sø var imellem tee og hul.

DeChambeau valgte så den 'hurtige' løsning ved bare at slå kuglen direkte over søen i stedet for udenom. Det kan du se herunder.

Ingen af DeChambeaus modstandere på dagen var vovede nok til at prøve det samme på hullet, og amerikaneren lavede også det længste drive på det sjette hul siden 2003.

Slaget kom i turneringen Arnold Palmer Invitational, som spilles i Florida på PGA touren.

Efter lørdagens strabadser ligger DeChambeau lige nu toer bag briten Lee Westwood.

DeChambeau får søndag mulighed for at toppe sit eget slag, når han skal forbi selvsamme sjette hul igen. Nu ramte han jo trods alt ikke greenen sidst.

Nye oplysninger: Woods blev fundet bevidstløs