Vanvittigt tilbud: Stjernens svære valg

Pengekassen er groft sagt bundløs i oliestaten Saudi-Arabien, hvor man er parat til at grave dybt i jagten på goodwill gennem sport.

Det er ikke længe siden, at Newcastle, der kæmper for livet i bunden af Premier League, pludselig blev verdens rigeste fodboldklub, da 'The Magpies' kom på saudiske hænder.

Nu har landets reelle hersker, Kronprins Mohamad Bin Salman, så kastet sig over golfsporten, hvor han pønser på at byde både PGA- og European-tourene samt Ryder Cup trods med den nye udbryder-tour, The International Series, der udspringer af Asian Tour.

For enhver pris.

Således kan The Telegraph tirsdag afsløre, at saudierne har tilbudt engelske Ian Poulter svimlende 195 mio. kroner, hvis han stiller op på Asian Tour.

Et tilbud, som angiveligt også er sendt til Henrik Stenson.

Der er bare den ubehagelige hage, at golfstjernerne i utvetydige vendinger har fået besked om, at deltagelse i den nye serie er ensbetydende med livsvarige karantæner fra PGA's turneringer. Og dermed vil de også kunne vinke farvel til alle Ryder Cup-ambitioner.

Begge spillere har mulighed for i fremtiden at blive kaptajner for det europæiske Ryder Cup-hold, så der står meget spil.

Ingen af spillerne har endnu meldt ud, om de vælger hæderen i de store turneringer eller den saudiske guldregn.

Nu venter golfsporten så i spænding på, hvem der vinder den nye magtkamp om nogle af sportens største navne.

På et pressemøde tirsdag bedyrede Greg Norman, der er administrerende direktør i det saudisk støttede selskab bag serien, at den nye tour ikke er 'ude efter et slagsmål', men han lagde heller ikke skjul på ambitionerne. Således begrænser den nye tour sig ikke til Asien, men kommer blandt andet forbi London.

- Vi skaber Asian Tour som en ny magtfaktor på verdensscenen. Bare fordi The International Series forbindes med Asian Tour, vil vi sende budskabet om, at den ikke er begrænset til Asien.

- Sund og respektfuld konkurrence skal sprede golfsporten, lød det, og dermed er der lagt op til en alvorlig magtkamp med den etablerede golfverden.

