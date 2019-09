Verdensstjerne med markant kritik: - Træt af at komme tilbage

Golfstjernen Rory McIlroy er ude med riven efter European Tour efter finalerunde i Alfred Dunhill Links Championship.

Den 30-årige nordirers frustrationer kogte over, efter at han søndag sluttede turneringen med samlet 15 slag under par i turneringen, der blev spillet på tre forskellige baner i Skotland - Old Course St. Andrews, Carnoustie og Kingsbarns.

På trods af det flotte resultat rakte scoren kun til en delt 26.-plads i turneringen, og det ærgrer McIlroy.

- Jeg er ærlig talt træt af at komme tilbage på European Touren og slå 15 slag under par og slutte så langt tilbage.

- Jeg synes ikke, at banernes setup er hårdt nok. Der er ingen straf for dårlige slag. Det er vanskeligt, når du kommer tilbage, og det er sådan.

- Jeg synes ikke, at godt golfspil bliver værdsat, som det kunne blive, siger McIlroy ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Nordireren har tidligere overvejet at droppe European Touren for udelukkende at fokusere på den amerikanske PGA Tour.

Artiklen fortsætter under billedet...

Rory McIlroy har tidligere overvejet at droppe Europa Touren. Foto: Lee Smith / Ritzau Scanpix.

Han besluttede dog at deltage i det antal European Tour-turneringer det kræver for at beholde medlemskabet og kunne vælges til Ryder Cup-holdet.

- Jeg tror, at hvis European Touren fremadrettet skal sikre et godt produkt, skal golfbanerne og hele setuppet være hårdere, siger den firedobbelte majorvinder.

Danske Lucas Bjerregaard kom til turneringen i Skotland som forsvarende mester, men han formåede ikke at leve op til sidste års succes. Bjerregaard sluttede på en delt 23.-plads med samlet 16 slag under par som bedste dansker.

Spillerne kæmpede om en førstepræmie på 5,5 millioner kroner.

Den blev vundet af franskmanden Victor Perez, der gik de fire runder i samlet 22 slag under par. Den samlede præmiesum var på 34 millioner kroner.

Se også: Danske Lucas kan øjne toppen i titelforsvar

Se også: Nu spiller Caroline: Risikerer kæmpe nedtur

Se også: Stormede ind i historiebøgerne: Det er mental sejhed

Thorbjørns groteske flyvetur: Her er hans vilde karriere