Video afslører: Mirakuløst comeback

Den legendariske golf-spiller Tiger Woods var tilbage i februar involveret i en uhyggelig bilulykke, hvor golf-stjernen kom slemt til skade.

Der blev derfor sat mange spørgsmålstegn omkring, om Woods ville vende tilbage til golf-banen, men en ny video som TMZ er i besiddelse af viser, at amerikaneren igen svinger køllen.

Ulykken skete, da Woods kørte rundt med alt for høj fart i det sydlige Californien. Woods kørte ifølge Alex Villanueva, der er sherif i Los Angeles 140 km/t, hvor man kun måtte køre, hvad der svare til 72 km/t.

Woods, der bliver set som den største golf-spiller i verdenshistorien, pådrog sig et åbent benbrud, der var så slemt, at lægerne ikke forventer, at han kommer til at spille andet end hyggegolf i fremtiden.

Den 15-dobbelte Major-vinder fik opereret en lang jernstang ind langs skinnebenet for at give støtte.

En video fra den 14. november viste ellers, at amerikaneren, var meget gangbesværet, og det lignede ikke Woods var på vej tilbage.

Om Tiger Woods kommer tilbage, og kan spille på professionelt niveau igen er stadig uvist.

Du kan se, hvordan bilen som Woods havde kørt i så ud efter ulykken i videoen herunder: