Vil kulegrave chok-beslutning

Amerikanske lovgivere inviterede onsdag cheferne for PGA Tour, LIV Golf og den saudiarabiske investeringsfond Public Investment Fund (PIF) til at vidne i Senatet om deres omstridte partnerskab, der har chokeret golfverdenen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge Richard Blumenthal, formand for Senatets granskningsunderudvalg, ønsker panelet flere detaljer om, hvordan det nye selskab skal fungere.

Han kalder samtidig partnerskabet for en saudiarabisk 'magtovertagelse' af 'en dyrebar amerikansk institution'.

Uden advarsel offentliggjorde PGA Tour og DP World Tour den 7. juni, at de havde indgået en aftale med de økonomiske bagmænd bag LIV Golf, nemlig PIF.

Meldingen kom efter en lang, sej kamp, der kulminerede sidste år, da PGA besluttede sig for midlertidigt at udelukke spillere, som begyndte at spille på LIV Golf-touren.

LIV Golf er blevet anklaget for at være et saudiarabisk forsøg på 'sportswashing'.

Det betyder, at man bruger sport til at forbedre sit internationale omdømme, selv om man for eksempel som i Saudi-Arabiens tilfælde er anklaget for alvorlige brud på menneskerettighederne.

PGA Tour-chef Jay Monahan, LIV Golf-chef Greg Norman og PIF-chef Yasir Al-Rumayyan er alle blevet spurgt, om de vil vidne i Senatet.

- Amerikanerne fortjener at blive oplyst om, hvordan strukturen og ledelsen af dette nye selskab kommer til at hænge sammen, lyder det i et brev fra udvalget til de tre ifølge Reuters.

Jay Monahan trak sig i sidste uge midlertidigt fra sin ledelsespost på grund af en uoplyst 'sundhedsmæssig situation'.

PGA's kovending er blevet mødt med kritik fra flere golfspillere - blandt andre den spanske golfstjerne Jon Rahm.

- Man vil jo gerne have tiltro til ledelsen, og jeg vil gerne tro på, at det her er den bedste mulighed for os alle sammen, men det er bare klart, at det ikke er konsensus, sagde han for nylig.