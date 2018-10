Vildere end hole-in-one: Golfstjernens utrolige uheld

Tysk golfspiller troede ikke sine egne øjne efter et ellers fornemt indspil til green

Der er bare nogle slag, golfspillere gerne vil have mulighed for at slå om.

Som det indspil til green på 8. hul for tyske Olivia Cowan søndag i finalerunden af Indian Open af Ladies European Tour.

Bolden dalede fornemt ned og landede relativt tæt på hullet. Problemet for Cowan var bare, at Noora Komulainen, som hun gik finalerunden med, allerede havde placeret sin bold. Lige præcis der!

Konsekvensen stod klar i løbet af et sekund. De to bolden ramte hinanden, og Cowans tog flugten.

Læg dertil at green ligger klos op og ned af en sø, som bolden trillede ud i.

Se det vanvittigt uheldige slag i videoen over artiklen.

En virkelig god mulighed for birdie endte derfor med at koste den uheldige tysker en bogey.

I sidste ende sluttede hun på en delt ottendeplads - syv slag efter vinderen, walisiske Becky Morgan.

Danske Nicole Broch Larsen sluttede på en delt andenplads - to slag efter Morgan.

