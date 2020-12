Viralt hit: Tiger og søn i første turnering

Det er ikke tit, at en 11-årig golf-amatør får så meget opmærksomhed, som Charlie fra Florida får i øjeblikket.

Men med efternavnet Woods er der på ingen måde tale om en helt almindelig dreng.

Charlie Woods er nemlig søn af Tiger Woods, og de to vil lørdag aften dansk tid tage hul på den første turnering sammen.

Det drejer sig om PNC Championship, der er en turnering, hvor en professionel golfspiller, der har vundet en af de fire majors eller Players Championship, må stille op med et familiemedlem.

Her har Tiger Woods altså vurderet, at hans 11-årige søn er god nok til at deltage.

Det understreges også af nedenstående videoer, hvor man ser far og søn slå ud på driving range:

Fem millioner har allerede set den nederste video fra træningsdagen torsdag - det fortæller lidt om, hvilket tilløbsstykke to generationer Woods er.

At bedømme ud fra de mange videoer og billeder, der er lagt ud på de sociale medier de seneste dage, så er æblet ikke faldet langt fra stammen.

Her ses unge Charlies teknisk flotte og ganske effektive sving tydeligt. Han kommer til at nå langt, vurderer den tidligere verdensetter Justin Thomas, der flere gange har oplevet knægten i aktion.

Tiger og Charlie sammen på golfbanen. Foto: Mike Ehrmann/AFP/Ritzau Scanpix

- Jeg var ovre hos Tiger, og vi tre have en putting-konkurrence. Vi spillede ni huller helt straight uden nogen form for handicap.

- Jeg tror, at han var otte eller ni år gammel der, og det var på et tidspunkt, hvor jeg lå nummer et i verden. Og Charlie var foran, da vi startede på sidste hul.

- Charlie snakkede løs, 'her er jeg så, ni år gammel, og jeg slår verdensetteren og den måske bedste spiller gennem tiderne'. Han tre-puttede, men jeg klarede den og slog ham. Det fik lukket munden på ham ret hurtigt, fortæller Thomas til PGA's hjemmeside.

Fredag havde far og søn chancen for lige at justere detaljerne på Ritz-Carlton Golf Club i Orlando. Her var de nemlig i aktion ved pro-am-turneringen, der løb over både torsdag og fredag før PNC Championship.

