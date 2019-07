Voldsomt dansk kollaps i USA

Med en firedobbelt bogey i baggen slutter den danske golfspiller Thorbjørn Olesen som nummer 27 i WGC Invitational i Memphis.

Den 29-årige dansker lå godt til som nummer syv inden sidste runde i golfturneringen, men her gik det helt galt.

Med tre bogeys inden for de første syv huller og en firedobbelt bogey på 12. hul endte Olesen runden i fem slag over par og ender samlet i tre slag under par.

Lucas Bjerregaard fik en smule oprejsning med en runde i et slag under par, men endte samlet på en delt 51.-plads i tre over par.

Verdensetteren, amerikanske Brooks Koepka, vandt turneringen i 16 slag under par efter en sidste runde i fem under par. Med sejren kan han stikke et beløb svarende til næsten 12 millioner kroner i lommen.

Tættest på kom amerikanske Webb Simpson, der var tre slag efter Koepka.

Nordirske Rory McIlroy lå inden sidste runde på førstepladsen med et slag ned til Koepka. To bogeys og en enkelt birdie sendte McIlroy ned på en samlet fjerdeplads fem slag efter den amerikanske vinder.

WGC Invitational er årets tredje turnering ud af fire i World Golf Championship-serien, som er blandt de største turneringer i golfkalenderen, der ikke er majors.

Turneringen blev spillet på TPC Southwind-banen i Memphis i den amerikanske delstat Tennessee og havde en samlet præmiepulje, på hvad der svarer til lige under 69 millioner danske kroner.

