Woods er kun klar til familiegolf: Der er lang vej endnu

Ti måneder efter at Tiger Woods kørte galt i sin bil, er han tilbage på golfbanen.

I denne weekend deltager han i turneringen PNC Championship, hvor han sammen med sin søn dyster mod Justin Thomas og sidstnævntes far.

Men et comeback til PGA Tour står ikke lige for døren, understreger han.

- Jeg har stadig langt igen med min genoptræning.

- Jeg har ikke udholdenheden til at spille på PGA Tour-niveau nu, lyder det ifølge AFP fra den amerikanske sportsstjerne.

Tiger Woods regnes for at være en af de bedste golfspillere nogensinde, og hans 15 majorsejre er kun overgået af Jack Nicklaus.

Woods' seneste triumf kom i 2019 - 11 år efter at han senest var gået hele vejen i en majorturnering.

Sejren var afslutningen på et storslået comeback efter flere år med alvorlige skader.

Skaderne har dog ikke sluppet ham helt, og i februar i år var han igen i gang med genoptræningen efter en rygoperation, da han kørte galt.

Woods røg af vejen, og bilen rullede flere gange rundt. Ifølge politiet kørte amerikaneren næsten dobbelt så hurtigt, som det var tilladt på strækningen, der ligger i en forstad til Los Angeles.

Den 45-årige amerikaner pådrog sig alvorlige skader på sit højre ben, og det forlød, at benet var i risiko for at blive amputeret, og at karrieren kunne være i fare.

Ikke desto mindre kan han nu spille golf igen på lavere blus, og han er overvældet af den modtagelse, han har fået af omverdenen.

- Folk har taget imod mig med åbne arme og været så varme og betænksomme. Det havde jeg ikke forventet, men folk har været så positive, og det takker jeg for, siger han ifølge Reuters.