Woods med solid runde i US Masters

Golfstjernen Tiger Woods har gjort comeback på sportens største scene, og han satte et positivt aftryk ved første runde af majorturneringen US Masters.

Woods gik banen rundt i et slag under par, og det rakte til en delt niendeplads, da han gik i klubhuset. Lige under halvdelen af de 90 startende spillere havde færdigspillet runden på det tidspunkt.

Det er Woods' første turnering, siden han for 14 måneder siden var tæt på at miste førligheden i en bilulykke. Siden har han døjet med smerter i båd ryg og ben, mens han har genoptrænet for at komme tilbage på golfbanen.

I tirsdags proklamerede han, at han ville stille til start i US Masters, men med det forbehold, at hans krop stadig kunne tvinge ham til at omgøre beslutningen.

Det gjorde den dog ikke, og torsdag aften dansk tid gik Woods så ud på Augusta National Club under stor bevågenhed. Tusindvis af fans fulgte stjernen i den pink golftrøje rundt på banen. De fejrede hver eneste vellykkede putt.

De mange tilskuere var tæt på at kunne juble over en hole-in-one på sjette hul fra golffænomenet, men kuglen stoppede under en meter fra hullet. Det medførte trods alt den første af Woods' tre birdies på runden.

Tiger Woods har tidligere i karrieren vundet US Masters fem gange, han vandt senest turneringen i 2019. Det var samtidig den seneste af hans foreløbig 15 sejre i majorturneringer.