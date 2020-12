Wozniacki vild med Jordans luksus

Tilbage i 2014 havde Caroline Wozniacki planlagt bryllup med golfstjernen Rory McIlroy, men da han aflyste i sidste øjeblik, så endte det fem år senere med, at den danske tennisstjerne i stedet blev gift med basketstjernen David Lee.

Nu tyder noget på, at Wozniacki er ved at forene de to flammers sportsgrene.

I hvert fald viser nye videoer, hvordan Wozniacki i denne uge har spillet golf på den bane, som verdens bedste basketspiller gennem tiderne, Michael Jordan, netop har åbnet i Florida.

- Sådan bringer de snacks ud på The Groove XXIII, skriver Wozniacki i videoen, der viser, hvordan en drone kommer flyvende ud med lækkerier midt på golfbanen.

Dronen sænker lige så stille papirsposen med forfriskninger ned fra luften, og basketstjernens tilnavn 'Air Jordan' får en helt ny betydning.

Her kommer dronen med lækkerier til Wozniacki - bemærk også scooter-caddien...

På Jordans luksusbane var der mere at se på, end der formentlig har været til de utallige pressemøder, Wozniacki har været til gennem årene. Foto: Andy Wrong/Ritzau Scanpix

- Jordans bane kombinerer golf og teknologi. Fordelene stopper dog ikke ved levering af snacks og drikkevarer.

- Golfvognene på The Grove XXIII når hastigheder på op mod 56 kilometer i timen, og caddierne har egne scootere at køre rundt på, og der er også muligheder for cigarer, skriver CBS Sports i omtalen.

Caroline Wozniacki ser ud til for alvor at have fået smag for golf - i hvert fald var hun også på banen i slutningen af november, hvor hun øvede med en venstre-kølle.

Tilbage i 2014 var Wozniacki caddie for den daværende kæreste Rory McIlroy. Foto: Mike Segar/Ritzau Scanpix

Siden blev hun mere til basket og David Lee. Foto: Jeff Chiu/Ritzau Scanpix

Banen byder også på muligheden for at vinde en præmie fra Jordan. Alle, der laver en eagle (to under par) på hul 6 vinder en ring, der mindes Jordans seks mesterskaber i NBA.

Man skal dog ikke have alt for store forventninger til selv at kunne komme til at spille på banen.

Ifølge CBS Sports kræver det en invitation fra en af banens medlemmer, hvis man skal prøve den - og der er mindre end 100 medlemmer af den nye Michael Jordan-bane.

