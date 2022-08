Grotesk aftale: Verdensstjerne scorer 3,8 milliarder kr.

Superstjernen LeBron James har skrevet under på en kontrakt med Los Angeles Lakers, der gør ham til den bedst betalte basketballspiller nogensinde

LeBron James svømmer i penge.

Den amerikanske verdensstjerne har netop skrevet under på en kontraktforlængelse med Los Angeles Lakers. En aftale, der løber frem til sæsonen 2024/2025.

Det skriver flere medier, heriblandt ESPN.

Med sin nye kontrakt rammer stjernen et totalbeløb på svimlende 532 millioner dollars - 3,8 milliarder kroner.

Verdensstjernens nye kontrakt er på to år. Det sidste år er en såkaldt player-option, hvilket betyder, at James selv afgør, om han vil have kontrakten på det tidspunkt.

Med den nye aftale kan James tjene mere end 700 millioner kroner i lønninger. Og da stjernen allerede er garanteret over tre milliarder kroner for de kommende sæsoner, bliver han dermed den bedst betalte basketballspiller nogensinde NBA’s historie.

James er sågar også blevet anerkendt af Forbes.com. Foto: Jared C. Tilton/Ritzau Scanpix

En svinerig James

LeBron James' kontrakt løber frem til 2025, hvor verdensstjernen vil have mulighed for at spille sammen med sin ældste søn, Bronny James Jr., der også har basketball af øverste hylde i kikkerten til den tid.

Den 37-årige superstjerne blev i sidste måned anerkendt af Forbes.com, der altså antager James til at være blevet milliardær.

Lakers-stjernen tjente alene sidste år svimlende 121,2 millioner dollars, hvilket altså svarer til ikke færre end 841 millioner kroner.

Forbes vurderer, at James har tjent godt og vel 385 millioner dollars - svarende til over 2,6 milliarder kroner - i løbet af sin karriere som basketballspiller.

Derudover har stjernen tjent i omegnen af 900 millioner dollars på diverse reklamer, investeringer og andre tjenester.

