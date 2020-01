Hædret i nat: Stjerner stoppede med at spille

Få seneste nyt om helikopter-tragedien lige her!

Stemningen var tung, sørgelig og chokeret, da der natten til mandag dansk tid blev spillet kampe i den nordamerikanske basketliga NBA.

- Det var Kobe, som vi tænkte på. Han er i vores hjerter, det er en rigtig sørgelig dag, siger Portlands Damian Lillard ifølge AFP.

Kampene blev alle spillet i skyggen af nyheden om, at det amerikanske basketball-ikon Kobe Bryant og hans datter 13-årige datter, Gianna, var blandt de ni mennesker, som søndag omkom i forbindelse med et helikopterstyrt i byen Calabases vest for Los Angeles.

I alle kampene blev Kobe Bryants død markeret. Flere steder med et øjebliks stilhed inden kampstart.

Kobe Bryants død bliver markeret alle steder. Foto: Jonathan Bachman / Ritzau Scanpix.

Søndagens kampe åbnede ifølge Reuters med, at Memphis i kampen mod Phoenix holdte en 24 sekunders spilpause. Modstanderne fra Phoenix holdte herefter en otte sekunder lang spilpause.

Begge pauser var en hæder til Bryant, der i sin professionelle karriere spillede i trøje nummer 8 og 24.

Denne gestus blev senere gentaget i flere af søndagens andre kampe.

Dallas Mavericks meddelte, at den pensionerer trøje nummer 24 til ære for Bryant. Flere NBA-hold forventes at tage samme initiativ, skriver AFP.

Flere NBA-stjerner fortalte før og efter deres kampe, at de havde svært ved at betræde basketbanen, efter at de havde modtaget nyheden.

- Jeg ved ikke, hvor klar vi er til at spille denne kamp i aften.

- Det giver mig ondt i maven. Det er forstyrrende, lød det fra Portlands Damian Lillard ifølge AFP, før holdet slot Indiana med 139-129.

Damian Lillard er chokeret over Kobe Bryants pludselige død. Foto: Sobuum Im / Ritzau Scanpix

Han tilføjede, at holdets træner Terry Stotts havde opfordret spillerne til at gå ud på banen og hædre Bryant ved at spille igennem.

Også Clippers-træner Doc Rivers var berørt af situationen. Han havde svært ved at holde tårerne tilbage, da han mødte pressen forud for sit holds kamp mod Orlando Magic.

- Vi er alle Lakers lige nu, sagde Rivers ifølge Reuters og omtalte sig selv som "heldig", for at have trænet en hold, der havde stået overfor Bryant.

Kobe Bryant spillede i hele sin karriere for Los Angeles Lakers, indtil han stoppede karrieren i 2016.

I løbet af sin 20-årige karriere, som begyndte i 1996, vandt Kobe Bryant fem NBA-mesterskaber. Han spillede 1346 kampe i NBA.

Kobe Bryant Født: 23. august 1978 i Philadelphia, USA Død: 26. januar 2020 (41 år) Højde: 196 cm. Vægt: 96 kg Position: Guard Nummer: 8 (indtil 2006/2007-sæsonen) og 24 - begge trukket tilbage af LA Lakers Draft: Nr. 13 i 1996 (Charlotte Hornets - tradet til LA Lakers) Klubber:

1996-2006: La Lakers Point:

33.643 - fjerdemest i NBA's historie Titler:

5 NBA-mesterskaber (2000, 2001, 2002, 2009 og 2010)

1 gange MVP i grundspillet (2008)

2 gange MVP i finale-serien (2009 og 2010)

2 gange NBA-topscorer (2006 og 2007)

2 gange OL-guld (2008 og 2012) Bryant vandt desuden en Oscar for bedste animerede kortfilm, 'Dear Basketball' (2018)

