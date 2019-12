Hærger videre: Syv sejre på stribe

Du kan se eller gense hele Liverpools semifinale-sejr ved VM for klubhold - og følge finalen mod Flamengo på lørdag lige her.

Bjørnene fra Aarhus fortsætter deres hærgen i Europa Cup.

Med en forrygende slutspurt fik de mange-dobbelte danske mestre fra Bakken Bears vendt et truende nederlag til en imponerende sejr på 82-78 over den stærke belgiske mandskab fra Spirou Charleroi i anden runde af gruppespillet.

De sidste 10 minutter blev vundet med 19-8, og da Michel Diouf med 4.15 minutter tilbage af opgøret bragte Bakken Bears foran med 74-73, knækkede hjemmeholdet fuldstændigt sammen.

Det var igen syvende Europa Cup-sejr i træk til Danmarks bedste mandskab.

Da Bayreuth, Tyskland, i aftenens anden kamp i gruppen slog Benfica, Portugal med 96-78, har Bakken Bears lagt sig i spidsen med fire point.

Gæsterne fra Aarhus fulgte pænt med fra start og spillede 1. periode uafgjort, hvorefter Bakken Bears røg i et hul, og det var først i 4. periode, at man for alvor kom tilbage og fik sat sig på kampen.

Landsholdsspiller Adama Darboe førte an og blev topscorer med 18 point efterfulgt af Ryan Evans med 16.

Bakken Bears havde skrevet landsholdsspiller Darko Jukic på holdkortet, men skaden fra Bayreuth-kampen holdt ham ude, og det gav ekstra spilletid til en tredje landsholdsspiller Thomas Lærke.

Nu er der juleferie, og først i det nye år venter Benfica og Bayreuth på udebane, inden Bakken Bears kan slutte med to hjemmekampe, så chancen for at komme videre til en kvartfinale eksisterer ind det nye år.

Adama Darboe blev topscorer for Bakken Bears, da det stærke belgiske mandskab fra Spirou Charleroi blev slået (Foto: Anita Graversen)

