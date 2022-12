Han skylder danskere penge

De to danske skytter, Jesper Hansen og Rikke Mæng, mangler at få udbetalt deres præmiepenge efter topplaceringer ved Presidents Cup.

Det oplyser Dansk Skytte Union til DR Sporten.

Den tidligere præsident i Det Internationale Skytteforbund (ISSF), russeren Vladimir Lisin, skulle personligt udbetale præmiepengene, men det løfte har han ikke overholdt.

Det skyldes formentlig, at Lisin for tre uger siden tabte præsidentvalget i ISSF til italieneren Luciano Rossi. Det skete sideløbende med, at Presidents Cup blev afholdt i Egypten.

Jesper Hansen vandt sidste år OL-sølv i Tokyo. For nylig hentede han endnu et topresultat i Egypten, men præmiepengene har han endnu ikke modtaget. (Arkivfoto). Foto: Marwan Naamani/Ritzau Scanpix

Sportschefen i Dansk Skytte Union, Linda Andersson, bekræfter, at pengene mangler at blive udbetalt. Hun regner dog med, at den nye ledelse i ISSF vil få løst problemet.

- Det havde været bedre for Lisin som menneske at afslutte sin præsidentperiode på en ordentlig måde og udbetale pengene, som han har lovet.

- Det er op til den nye ledelse at løse problemet, siger Linda Andersson til DR Sporten.

De to danske skytter hentede en første- og en tredjeplads ved Presidents Cup i Egypten. Tilsammen har de lidt under 200.000 kroner til gode. Presidents Cup hører til blandt de største inden for sporten.