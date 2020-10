- Har boet i bakteriepøl

Hun var med til OL i både 2008 og 2016, blev kåret til bedste center ved VM 2010 og har spillet i kvindernes NBA. Nu rammer den 37-årige basketstjerne Yelana Leuchenka igen overskrifterne.

Denne gang fordi hun fortæller sin historie om 15 dage i politiets varetægt efter at være blevet pågrebet i demonstrationer mod det hviderussiske regime.

- De har sat mit liv og mit helbred i fare. De tog min madras og mine lagner. Der var ikke noget sted at sove og intet varmt vand.

- Jeg har ikke været i bad i 13 dage og har i fem dage ikke fået lov at forlade cellen. Toilettets afløb virker ikke. Jeg har boet i en bakteriepøl og har fået lus. Alt dette skader mit helbred, siger Leuchenka ifølge Marca.

Basket-stjernen under OL 2016 i Rio. Fotos: Charlie Riedel/Shannon Stapleton/Ritzau Scanpix

Torsdag blev hun mod et mindre pengebeløb løsladt fra Okrestina-fængslet, der er berygtet for at være et sted, hvor demonstranter bliver tortureret.

Levchenka beskrives som en af de sportsprofiler i Hviderusland, der udtrykker sig stærkest mod præsident Aleksandr Lukasjenko, der i august erklærede sig som vinder af det nationale valg med mere end 80 procent af stemmerne.

Dette resultat mente basket-stjernen ikke kunne passe, men da hun beskyldte præsidenten for manipulation og deltog i to fredelige marcher blev hun pågrebet i, hvad der betegnes som Europas sidste diktatur.

Basket-stjernen har også været kritisk over for den hviderussiske sportsminister, der har været ude med krav om at vise flaget, lære nationalsangen og samtidig kun udtale sig, når stat og klub har godkendt det.

På sin Instagram-profil opfordrer hun til demonstrationer



