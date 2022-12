Helt bizart: Cricket-stjerne slået ud af kamera

En sydafrikansk cricket-spiller blev overrumplet af et såkaldt 'spidercam' under kampen mellem Australien og Sydafrika

Der var absolut intet, der gik Sydafrikas vej, da deres cricket-hold mødte Australien tirsdag morgen dansk tid.

På banen var australierne klar bedre end sydafrikanerne, og under kampen gik selv teknologien imod dem.

Det skriver det australske medie news.com.

Den sydafrikanske spiller Anrich Nortje gik rundt og passede sig selv, da han pludselig blev ramt af det såkaldte 'spidercam', der bragede ind i ham bagfra.

Andrich Nortje røg i græsset, men kom heldigvis hurtigt på benene igen og var tilsyneladende ikke kommet alvorligt til skade.

'Spidercam'-kameraet, eller 'The Flying Fox' som det også bliver kaldt, har været rost for at bidrage med unikke tv-vinkler og mulighed for interviews med spillerne under kampene - men nu møder teknologien heftig kritik.

- Vi bliver nødt til at have en seriøs snak om tv-gimmickerne i den her sport. Der er så meget, der giver så lidt værdi, siger cricket-journalisten Naveen Razik ifølge news.com.

'Spidercam'et slog Anrich Nortje ud med en knockout bagfra. Det kunne være blevet rigtig grimt. Ubrugelige kamera', skriver Charbel Coorey, der er indehaver af mediet Cricket Blog, på Twitter.

Efter den bizarre episode blev det kontroversielle kamera angiveligt taget ud af brug.